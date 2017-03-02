Мадрид, 2 марта, 2017, 08:54 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Реал» (Мадрид) на своем поле не смог переиграть «Лас-Пальмас» в матче двадцать пятого тура чемпионата Испании. Встреча, прошедшая 1 марта на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, завершилась со счетом 3:3.

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В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Иско и Криштиану Роналду (дубль). У гостей мячи забили Тана Домингес, Хонатан Виера и Кевин-Принс Боатенг.

После двадцати четырех матчей в чемпионате Испании мадридский «Реал» пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 56 очков. Клуб «Лас-Пальмас», набравший 29 баллов после двадцати пяти игр, расположился на двенадцатой позиции.

Чемпионат Испании. 25-й тур

«Реал» (Мадрид) — «Лас-Пальмас» (Лас-Пальмас) — 3:3 (1:1).

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