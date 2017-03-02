Челябинск, 2 марта, 2017, 08:53 — ИА Регнум. На Южном Урале выросла и преобладает доля заражений ВИЧ через половой контакт. При этом результаты тестирования южноуральцев показали снижение заболевания ВИЧ-инфекцией в регионе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Анализ крови на ВИЧ

Итоговые данные работы по противодействию ВИЧ на Южном Урале за 2016 год были озвучены на областной научно-практической конференции. Охват населения по тестированию на инфекцию в Челябинской области составил 31%. При этом, зафиксировано снижение показателя заболеваемости на 5,1%.

Сотрудники регионального минздрава отметили увеличение охвата высокоактивной антиретровирусной терапией ВИЧ-инфицированных пациентов. За период с 2011 по 2016 годы он вырос на 17,7% и составил 9349 человек. Эти меры снизили смертность среди лиц получающих эту помощь на 2,4%.

Также положительными признаны меры по профилактике передачи заболевания от инфицированной матери ребенку. В Челябинской области достигнут показатель в 1,5%.

Была отмечена и тревожная тенденция — рост заражения половым путем. За 2016 год было зафиксировано свыше 16,5 тыс. ВИЧ-инфицированных женщин, заразившихся через половой контакт. В настоящее время доля таких случаев преобладает над другими и составляет 53,8%.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2014 году в Челябинской области выявленной тенденцией стал рост заболеваемости ВИЧ среди людей пожилого возраста и детей. При этом в Роспотребнадзоре отмечали, что ВИЧ выявляется лишь у половины носителей заболевания. Челябинский Областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями в конце 2016 года заявил, что охват антиретровирусной терапией людей с ВИЧ-статусом, находящихся на непрерывном диспансерном наблюдении, составляет 42%.

Негативные тенденции по росту заболеваемости ВИЧ практически всех слоев населения и разного социального статуса стали поводом для принятия мер профилактики. Так, в 2016 году из федерального бюджета были выделены 2,28 млрд рублей на на закупку антивирусных препаратов для профилактики и лечения ВИЧ и гепатитов В и С. Деньги были распределены по субъектам РФ.