Барнаул, 2 марта, 2017, 08:52 — ИА Регнум. В Белокуриху сегодня, 2 марта, съехались более 200 участников Зимней зерновой конференции. Эта крупнейшая за Уралом экспертная площадка организовывается на Алтае уже в десятый раз, а ее участниками стали руководители или представители крупнейших зерноперерабатывающих предприятий, зернотрейдеры, сельхозтоваропроизводители из Алтайского, Красноярского, Пермского, Краснодарского краев, Ростовской, Новосибирской, Омской, Кемеровской, Томской, Московской, Курганской, Челябинской и Нижегородской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Казахстан и других регионов. Подробности сообщает официальный сайт Правительства Алтайского края.

Светлана Шаповалова Агробизнес на Алтае. Поля подсолнечника

Светлана Шаповалова Уборка зерновых на Алтае

Одна из задач этого форума — обсуждение и разработка эффективных механизмов государственного регулирования в области зернового производства. Сейчас его участники обсуждают макроэкономику и государственную поддержку агропродовольственного сектора, а также перспективы развития рынков зерна и продуктов его переработки.

В частности, первый заместитель председателя правительства региона Александр Лукьянов в своем выступлении отметил, что Алтайский край, являясь крупнейшим аграрным регионом Сибири, в прошедшем году продемонстрировал высокие темпы роста. Объем производства продукции сельского хозяйства вырос более чем на 12%, в том числе продукции растениеводства — более чем на 25%.

Светлана Шаповалова Поля зерновых на Алтае

Он напомнил, что в регионе собрали около 5 млн. тонн зерновых, что превышает 30% валового сбора зерновых в Сибири. Это показатель занимает четвертое место по России. Также в регионе получили более половины российского урожая гречихи, рекордный объем сахарной свеклы, высокий урожай подсолнечника. Отмечается динамика роста среднемноголетних валовых сборов, что является результатом применения новых сортов и средств химизации, внедрения технологий и обновления парка сельхозтехники. За последние семь лет средний валовой сбор зерновых превысил 4 млн. тонн, что на 25% выше среднего за предыдущий семилетний период (1995−2001). По подсолнечнику показатели увеличились в три раза.

Светлана Шаповалова Зерновые культуры в Алтайском крае

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«Стабильно высокий урожай — это, конечно, успех. Но такие успехи теряют смысл, если нет ясности, что делать с урожаем, или если это ведет к обвальному снижению цен на произведенную продукцию. Чтобы решить этот вопрос, необходима совместная работа зерноперерабатывающих предприятий и хозяйств по определению объемов производства на долгосрочной договорной основе и, соответственно, определением справедливых закупочных цен», — подчеркнул Александр Лукьянов. Также он отметил, что с целью стабилизации экономики хозяйства ведут диверсификацию производства, в том числе вводят культуры, цены на которые стабильны.

Светлана Шаповалова Уборка зерновых в Алтайском крае

Так, на фоне повышенного спроса на масличные культуры и ввода новых мощностей по их переработке посевы подсолнечника в крае увеличились почти в 1,8 раза, рапса — в девять раз, сои — в 11 раз, льна-кудряша — в 13 раз. Среди набирающих популярность культур Александр Лукьянов также назвал чечевицу, кукурузу на зерно, нут.

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Традиционно самой важной темой форума является конъюнктура рынка зерна. В рамках этой секции выступят такие эксперты отрасли, как генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько, генеральный директор компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко, президент Союза зернопереработчиков Казахстана Евгений Ган. Выступление заместителя председателя Внешэкономбанка, члена Правления Андрея Клепача, который представит прогноз развития экономики в РФ, ожидается во второй день конференции.

Светлана Шаповалова Алтайская чечевица

Как уже сообщало ИА REGNUM, алтайские аграрии в 2016 году собрали внушительный урожай зерновых. В первоначально-оприходованном весе на 1 ноября получено 5,1 млн тонн зерна. После доработки его вес составил 4,7 млн тонн, что на 26,4 процента выше результатов 2015 года. Основными производителями зерна в Алтайском крае традиционно остались сельскохозяйственные организации, доля которых на 1 ноября текущего года составила 59,9 процента.