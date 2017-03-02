Ярославль, 2 марта, 2017, 08:52 — ИА Регнум. 1 марта секретарь генерального совета «Единой России» Сергей Неверов посетил Ярославскую область и встретился с руководством региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Встреча с Сергеем Неверовым

Врио губернатора Дмитрий Миронов рассказал Сергею Неверову о планах работы. В сентябре в регионе пройдут губернаторские выборы.

«В ближайшее время нам предстоит приступить к реализации крупных проектов. Речь идет и о благоустройстве всего исторического центра Ярославля с ремонтом улиц и тротуаров, фасадов зданий, реконструкцией парков и скверов. В городе также планируется масштабный ремонт дорог: в текущем году мы выделяем на эти цели беспрецедентную сумму — почти миллиард рублей. Кроме того, будем работать над благоустройством дворовых территорий. Реализуем проект «Решаем вместе». Приведем к современным стандартам наши поликлиники. В реализации этих программ нам помогают федеральные министерства, госкорпорации «Росатом» и «Ростех». Планы очень серьезные, поскольку проблем накопилось много. Мы рассчитываем и на поддержку партии «Единая Россия». Только совместными усилиями мы сможем решить поставленные задачи», — сказал Дмитрий Миронов.

Сергей Неверов пообещал помощь в реализации значимых для региона проектов, особо выделив программу «Решаем вместе», инициированную Дмитрием Мироновым.

«Проект, направленный на благоустройство территорий, поддержку культуры, ремонт социальных учреждений, по-настоящему народный. Такие программы могут рассчитывать на содействие федеральных структур и депутатского корпуса в целом. Ведь их реализация в конечном итоге влияет на качество жизни людей», — сказал Сергей Неверов.

Также Сергей Неверов прокомментировал избрание мэром города Владимира Слепцова.

«Уверен, решение, которое сегодня принято ярославскими депутатами, принесет свои плоды и пойдет на пользу региону. Не могу не отметить конкурентность процесса. На пост мэра претендовали шесть человек. Надеюсь на успешность и демократичность выборных процессов в Ярославской области и в дальнейшем», — сказал Сергей Неверов.

Во встрече также приняли участие депутат Госдумы Валентина Терешкова. На встрече также присутствовали председатель регионального Правительства Дмитрий Степаненко и председатель Ярославской областной Думы Михаил Боровицкий.