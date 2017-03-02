Пермь, 2 марта, 2017, 08:43 — ИА Регнум. Результатом спада в экономике стало уменьшение доходов жителей Пермского края на 21%, такую информацию дает орган госстата в Пермском крае 2 марта.

Василий Максимов. Бедный ужин. 1879

Согласно приведенным данным, в 2015 году среднедушевой доход пермяков составлял 32 967 рублей, в то время, как в 2016 году этот показатель упал до значения в 29 841 рубль. Помимо этого, реальный доход жителей края, который высчитывается с учетом вычета обязательных платежей и инфляции, уменьшился на 21,4%.

В то же время, как показывает Пермьстат, номинальная среднемесячная зарплата работника в сфере среднего и крупного предпринимательства выросла на 5,7%, а реальная сократилась на 1,7%.

Согласно данным по основным социально-экономическим показателям, оборот розничной торговли в пермском крае (в сопоставимых ценах) за год уменьшился на 8,7%, а товары и услуги подорожали в среднем на 5,4%.

Оборот в сфере строительства уменьшился на 24,8%, образования — на 13,8%, «гостиницы и рестораны» — на 7,3%. Оборот в сфере транспорта за год практически не изменился, к уровню 2015 года в фактических ценах он составил 99,9% (12,9 млрд рублей).

Что касается уровня безработицы, ведомство приводит данные, согласно которым показатель среднесписочной численности работников за год уменьшился на 1,3%. Численность граждан, состоящих на учете в центре занятости, составила 4508 человек, из них безработными является 4459. Число вакансий, по данным центра составило 5305, в то же время, по городу на сто вакансий в среднем претендует 84 незанятых гражданина (из них 70 — безработные).

Напомним, Росстат оценил спад ВВП России в 2016 году на 0,2%, этот показатель разошелся с оценкой Минэкономразвития, согласно мониторингу ведомства Максима Орешкина показатель спада больше и составляет 0,6%. Однако, как заявил Орешкин на встрече с Владимиром Путиным 15 февраля, на начало 2017 года ситуация более позитивная, рост некоторых показателей говорит о том, что экономическая активность начала восстанавливаться.