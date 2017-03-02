Москва, 18 апреля, 2024, 14:49 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки потеряли в зоне проведения спецоперации на донецком направлении до 590 военных, танк и семь автомобилей. Об этом 18 апреля на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

Также в ходе контрбатарейной борьбы украинская армия потеряла самоходную артиллерийскую установку «Акация», орудие М119 американского производства и две станции радиоэлектронной борьбы «Нота». Кроме того, ВСУ лишились полевого склада боеприпасов.

В свою очередь, российские военные улучшили положение по переднему краю на донецком направлении.

«Подразделения Южной группировки войск <…> нанесли огневое поражение живой силе и технике 30-й, 56-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Васюковка, Орехово-Василевка и Андреевка в ДНР», ― доложил военный.

Также российские силы отразили контратаку штурмовой группы 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе Красногоровки.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные в зоне спецоперации 18 апреля уничтожили пункт управления оперативного командования ВСУ «Север». Удар по украинским войскам нанесли оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия. Также ВС России уничтожили две пусковые установки с радиолокатором подсвета и наведения ЗРК С-300, склад боеприпасов украинской армии, склады вооружения и топлива.

На купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Мотострелковые подразделения при поддержке артиллерии и авиации отразили две атаки и две контратаки штурмовых групп 21-й, 63-й механизированных, 3-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

За сутки 16 апреля Вооружённые силы Украины потеряли на донецком направлении до 480 военных и один танк.