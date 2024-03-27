Новосибирск, 2 марта, 2017, 08:40 — ИА Регнум. Новосибирская область стала лауреатом Национальной премии в сфере инфраструктуры «РОСИНФРА» в номинации «Региональная инициатива». Об этом сообщил губернатор области Владимир Городецкий на брифинге, посвящённом итогам работы делегации региона на инвестиционном форуме «Сочи-2017».

Дарья Антонова ИА REGNUM Инвестиции

Городецкий сказал, что Новосибирская область была признана лучшей в данной номинации за разработку концепции проекта строительства четвертого моста через реку Обь в Новосибирске. Среди критериев оценки — показатели бюджетной и социально-экономической эффективности, инвестиционная привлекательность и уникальность проекта. При этом Городецкий подчеркнул, что это уже вторая награда для региона: в 2015 году область стала лауреатом в номинации «Региональный ГЧП-прорыв» — опыт развития государственно-частного партнёрства в регионе был признан лучшим в стране.

Кроме того, Владимир Городецкий отметил, что экспозиция Новосибирской области, где был представлен потенциал компаний, создающих новую экономику региона, на Российском инвестиционном форуме вызвала повышенный интерес у участников, в том числе и у председателя правительства Дмитрия Медведева. Премьер-министру были продемонстрированы флагманские проекты, вошедшие в программу реиндустриализации, в частности, Медицинский промышленный парк, созданный на базе НИИТО имени Я. Л. Цивьяна, и линейка выпускаемой на данной площадке востребованной конкурентоспособной продукции.

Стоит отметить, что в состав делегации Новосибирской области вошли представители правительства области и новосибирских компаний инновационного сектора. В ходе форума губернатор региона Владимир Городецкий принял участие в панельных сессиях «Финансирование инфраструктурных проектов» и «Социальная инфраструктура регионов: затраты или инвестиции».

Также Владимир Городецкий представил доклад по вопросам создания успешных бизнес-проектов в социальной сфере. В ходе чего заявил, что для создания и реализации успешных бизнес-проектов в социальной сфере в Новосибирской области определены несколько направлений поддержки. Так, по его словам, инвесторы могут рассчитывать на ряд налоговых льгот, возмещение части затрат на выполнение работ, предоставление в аренду без проведения торгов в соответствии с Земельным кодексом РФ земельных участков для создания новых объектов социально-культурного или коммунально-бытового назначения.

Владимир Городецкий напомнил, что сегодня ведется подготовка проекта ГЧП по строительству семи поликлиник в городе Новосибирске с общим объемом инвестиций около 8 млрд руб. А в качестве примера бизнес-проекта в социальной сфере он привел проект спортивно-оздоровительного комплекса в поселке Краснообск общей площадью более 15 тыс. кв.м. Совокупный объем инвестиций в проект, который будет полностью осуществляться частным инвестором, составит 568 млн рублей. Одобрена и государственная поддержка в форме субсидирования части затрат инвестиционного проекта и ввода объекта в эксплуатацию в размере 134,7 млн рублей.

«Бизнес не заменит государство, но сможет помочь быстрее развивать социальную инфраструктуру. А конкуренция между государственными и коммерческими проектами, где она возможна, должна стимулировать рост качества предоставления социальных услуг», — считает губернатор.

При этом Городецкий сказал, что за два дня на форуме провел несколько рабочих встреч, в том числе с представителями «Российского фонда прямых инвестиций», «Газпромбанка» и АО «Магнит». И по его словам, «Газпромбанк» заинтересовался конкурсом на строительство моста через Обь и семи поликлиник в Новосибирске. А компания «Магнит» планирует строительство на территории области торгово-распределительного логистического центра. По словам губернатора, на данный момент идут работы по подбору участка и разработке возможных мер поддержки данного проекта. С представителями «Российского фонда прямых инвестиций» были рассмотрены и проанализированы направления, развитие которых было бы интересным как для фонда, так и для региона.

Кроме того, глава области на брифинге подчеркнул, что 28 февраля в министерство здравоохранения России была направлена заявка на включение региона в федеральную целевую программу по строительству перинатального центра в 2018—2019 годах. А уже в марте в Москве пройдёт третье заседание рабочей группы по вопросам реализации программы реиндустриализации Новосибирской области под руководством заместителя председателя правительства Аркадия Дворковича.

При этом, если говорить о тех объектах и проектах, о которых упомянул глава Новосибирской области, то в самом регионе к некоторым из них до сих пор неоднозначное отношение — причем не только у общественности, но и у местной власти. И в первую очередь, это касается запланированного строительства четвертого моста в Новосибирске — здесь споры о его необходимости и целесообразности ведутся до сих пор.

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А о планах строительства поликлиник и перинатального центра власти говорят не первый год. Изначально планировалось построить девять поликлиник с привлечением средств частного инвестора, а также перинатальный и онкологический центры при поддержке федерального бюджета.

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Потом планы поменялись. И год назад новосибирские власти заявили, что сократят программу строительства новых поликлиник, объяснив это тем, что объем государственного долга региона приближается к отметке в 50% от собственных доходов. И если показатель превысит эту цифру, область автоматически лишится возможности получать бюджетные кредиты

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Строительство же перинатального центра власти заморозили еще в декабре 2015 года — в бюджете на него не хватило денег. Медучреждение планировалось сдать еще в 2015 году.

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Напомним, что Российский инвестиционный форум — это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России. В этом году Форум в Сочи проходил 27−28 февраля. Участие в нем приняли четыре тысячи представителей деловых и бизнес-кругов со всего мира — бизнесмены, главы госкорпораций, руководители регионов. В частности иностранные делегации прибыли из Австрии, Афганистана, Великобритании, Германии, США, Франции, Швейцарии и Японии.