Москва, 2 марта, 2017, 08:37 — ИА Регнум. Торги по нефти 1 марта завершились снижением. По итогам дня цена на нефть сорта Brent снизилась на 0,42%, до $56,49 за баррель. На торгах в Нью-Йорке котировки повышались до $57,02 и снизились после выхода отчёта по запасам нефти от Минэнерго США. Максимум был обновлен после публикации данных, отметил аналитик Альпари Владислав Антонов. От $57,02 спекулянты, торгующие внутри диапазона, стали закрывать длинные позиции.

geralt Нефть

Согласно последним еженедельным данным Минэнерго США, запасы нефти за минувшую неделю выросли на 1,501 млн против прогноза +3,0 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 0,546 млн баррелей (прогноз был — 1,500 млн баррелей), запасы дистиллята — 0,925 млн баррелей (прогноз был — 1,0 млн баррелей). Объем добычи вырос на 0,3% до 9,032 млн баррелей в день.

Сегодня, 2 марта, за баррель Brent на рынке дают 56,27 (+0,03%). Ценовой диапазон на день $55,70 — $57,10. Нефтяной рынок игнорирует рост запасов нефти и нефтяных буровых установок. Несмотря на рост вероятности повышения ставки ФРС США в марте и укрепление доллара, надо быть готовым к прорыву сопротивления $57,30.