Курган, 2 марта, 2017, 08:26 — ИА Регнум. В Кургане правоохранительные органы расследуют случай нападения на машину скорой помощи. ЧП произошло в ночь на 26 февраля на улице Алексеева возле одного из жилых домов, куда экипаж прибыл по вызову, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном следственном управлении.

Mos03.ru Скорая помощь

По данным СКР, нападавшие были в нетрезвом состоянии. Они пытались избить водителя машины.

Сейчас делом занимается полиция. Но органы СКР уже инициировали вопрос о передаче им материалов проверки. Это сделано «в связи с участившимися случаями избиения медицинских работников, находящихся при исполнении своих должностных обязанностей».

Как пишет издание Ura.Ru, водителя зовут Анатолий Нигомедзянов. По его словам, налётчиков было пятеро. Они вышли из того же подъезда, в который вошли приехавшие с ним санитар и фельдшер. Нападавшие пытались избить водителя, но ему удалось забаррикадироваться в салоне. Когда он начал вызывать полицию, налётчики ретировались. По данным полиции, некоторые из нападавших уже задержаны.

Отметим, нападения на сотрудников скорой помощи для Урала не редкость. В последнее время они отмечались в Екатеринбурге и Челябинске. А 13 февраля в Сургуте (Югра) избили женщину-фельдшера.

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Факты нападений на сотрудников скорой помощи не остаются без внимания представителей власти. Как ранее сообщало ИА REGNUM, проекты законов о защите медицинских работников и пациентов уже разработаны депутатами Госдумы и направлены в правительство России и Верховный суд страны для получения отзывов. Поправки в уголовное и административное законодательство будут должны установить уголовную и административную ответственность за сам факт воспрепятствования законной деятельности врача.

Кроме того, на разных уровнях обсуждались инициативы о выдаче медикам оружия, но он не получила дальнейшего хода.