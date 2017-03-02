Москва, 2 марта, 2017, 08:25 — ИА Регнум. Рублёвые пары 1 марта продемонстрировали боковое движение. Средний внутридневной курс по паре доллар/рубль составил 58,30 руб., евро/рубль — 61,45 руб. 64 73 коп. Российская валюта укрепилась к доллару до 57,97 руб. на фоне дорожающей нефти Brent до $56,89 за баррель и аукционов Минфина РФ, считает аналитик Альпари Владислав Антонов. Минфин разместил на аукционах два выпуска облигаций федерального займа на общую сумму 35 млрд руб. Спрос превысил предложение в 2,2 раза и составил 78,58 млрд руб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары и рубль

Поскольку 1 марта на рынке форекс все основные валюты находились под давлением, рублю тоже пришлось сдать позиции американскому доллару. Последние выступления трёх представителей ФРС США (Харкер, Каплан, Уильямс) вернули на повестку дня вопрос о повышении ставки в марте.

Фьючерсы на ставки по федеральным фондам на CME закладывают 66%-е повышение ставки в марте. Рост доходности американских облигаций вызвал усиление спроса на доллар.

Курс доллар/рубль повышался до 58,61 руб. Получилось так, что американец обновил максимум на фоне повышения цен на нефть сорта Brent до $57,02. При снижении цен на черное золото до $56,25, курс доллара вернулся к уровню 58,31 руб.

Сегодня, 2 марта, за баррель Brent на рынке дают 56,32 (+0,12%). Нефтяной рынок игнорирует рост запасов нефти, поэтому надо быть готовым к прорыву сопротивления $57,30. Если в ближайшее время он состоится, доллар/рубль вернётся к 57,50 руб.

1 марта доллар/рубль пытался пробить зону сопротивления 58,55−58,60 руб. Попытки не увенчались успехом. Поскольку рубль лишился поддержки, а Brent торгуется в боковом тренде, перед выходными вероятен рост курса доллара в район 59,20 руб.

Здесь нужно следить за общей динамикой американского доллара и доходностью американских облигаций. Пока доходность 10-летних бондов находится ниже 2,5%, ослабление рубля стоит расценивать как коррекционное движение. Спрос на ОФЗ остаётся высокий. Ставка ЦБ привлекательная. Бочка Brent стоит 3283 руб. Бегства зарубежных инвесторов из облигаций не замечено. Когда все рекомендуют срочно покупать доллар США, стоит насторожиться.