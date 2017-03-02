Вашингтон, 2 марта, 2017, 08:23 — ИА Регнум. В США сенатор-республиканец Джон Маккейн предложил создать в Конгрессе спецкомитет по расследованию «влияния» на президентские выборы, якобы оказанного Россией. Об этом он заявил в эфире телеканала CNN.

Джон Маккейн

По его словам, ситуацию с «российским влиянием» надо расследовать, поскольку если бы «Россия добилась успеха в попытках влияния на выборы», — это стало бы сильным ударом по демократии в США. Маккейн считает «несомненным» то, что Москва такую попытку предприняла.

Сенатор пояснил, что создание такого спецкомитета — процесс не быстрый, ведь американская разведка должна успеть оценить и изучить факты, а также сделать свои выводы до того, как комитет будет создан.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта сенатская комиссия по разведке приняла решение о том, что расследование российского вмешательства в выборы США будет включать в себя проверку любых связей между предвыборным штабом президента США Дональда Трампа и Москвой.

В заключении говорится, что комиссия сконцентрирует свои действия на четырех направлениях: «российской киберактивности и других активных мерах», направленных против США и их союзников, любых «связей между Россией и индивидами, связанными с политическими кампаниями», реакции США на российскую кампанию и слив засекреченной информации, связанной с расследованием разведывательными службами США предвыборной кампании.