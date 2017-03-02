Углич, Ярославская область, 2 марта, 2017, 08:18 — ИА Регнум. 1 марта около 17 часов в городе Угличе Ярославской области обрушился второй этаж дома № 5 на улице Ленина. Об этом сообщает «Угличская газета». Дом расселен, в нем никто не проживает. Крыша и стена дома рухнули на тротуар улицы. В этот момент прохожих там не было.

Угличская газета Обрушение дома в Угличе

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, полиция, работники коммунальных служб, районной администрации. Весь вечер коммунальщики разбирали завалы, кроме того, экскаватором были обрушены остатки стены, чтобы избежать дальнейшего падения на тротуар.

Обрушившийся дом является вновь выявленным объектом культурного наследия, ему более 100 лет. Собственник дома не живет в Угличе, здание в последнее время не эксплуатировалось.

Предварительная причина обрушения — ветхость стропил крыши, которые не выдержали тяжести скопившегося снега.