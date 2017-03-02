США, 2 марта, 2017, 08:15 — ИА Регнум. Четверо детей погибли во время пожара в населённом пункте Риддл (штат Орегон, США), сообщает The Daily Mail.

AJEL Пожар

Пожар произошёл 1 марта примерно в 14:00 (время местное). По данным представителя управления шерифа округа Дуглас Дуэса Хатсона, в результате ЧП серьёзно пострадали три человека — родители погибших детей и один подросток.

Уточняется, что с сильными ожогами госпитализированы отец детей Джеймс Кит, мать Тавифа Аннет Хоуэлл и брат Джеймса Эндрю Холл-Янг (13 лет).

«Пострадавшие находятся в очень тяжёлом состоянии», — отметил он.

Известно, что погибли все дети супружеской пары: девочки четырёх и семи лет и мальчики — десяти и 13 лет. Погибший 13-летний подросток — приёмный сын.

Отмечается, что по одной из версий, пожар мог произойти в результате поджога.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, двое детей погибли при пожаре в деревне Красный Октябрь (Целинный район, Курганская область). Как полагает следствие, пожар начался, когда дети находились дома без родителей.