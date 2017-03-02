Волгоград, 2 марта, 2017, 08:12 — ИА Регнум. В администрации Волгоградской области перестала инспекция государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники региона. С 1 марта она была упразднена, а ее функции переданы региональному комитету сельского хозяйства. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Volgograd.ru Администрация Волгоградской области

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На сегодня реорганизация в администрации региона, начавшаяся в ноябре прошлого года, завершена. Всего было сокращено 113 штатных единиц. Изменения претерпела и структура исполнительной власти области. Так, в соответствии с постановлением главы региона, были образованы новые ведомства — комитет государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, который возглавил Алексей Ломов, управление делами администрации, в зоне ответственности которого материально-техническое и финансовым обеспечением деятельности.

А вот комитет информационной политики и управление по внутренней политике упразднен. Эти функции переданы региональному комитету по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики. При этом вопросами реализации государственной политики в сфере взаимодействия с религиозными объединениями на территории области будет заниматься комитет по делам национальностей и казачества. «Под нож» попал и комитет лесного хозяйства. Теперь его функции будет выполнять комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.

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Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Волгоградской области переименован в комитет юстиции. Функции по ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов региона и организация деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния теперь относятся к этому ведомству.

Как сообщало ИА REGNUM, о необходимости изменения структуры органов государственной власти Волгоградской области губернатор региона Андрей Бочаров заявил в конце ноября 2016 года. Сокращения штата он пообещал начать с аппарата губернатора. По его словам, нужно сократить не менее 30%, передав часть функций и полномочий другим структурам, а в органах исполнительной власти — от 10 до 40%. Андрей Бочаров указал на необходимость исключить избыточность и дублирование полномочий между различными органами власти, между подразделениями того или иного органа, между сотрудниками внутри одного подразделения, а также между органами власти и бюджетными учреждениями.