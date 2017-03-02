Вашингтон, 2 марта, 2017, 08:11 — ИА Регнум. Сенатская комиссия по разведке приняла решение 1 марта о том, что расследование российского вмешательства в выборы США будет включать в себя проверку любых связей между предвыборной кампанией Трампа и Москвой, сообщает The Foreign Policy.

Jamelle Bouie Дональд Трамп

Как указывается в заключении, распространенном ведомством 1 марта, комиссия сконцентрирует свои действия на четырех направлениях: «российской киберактивности и других активных мерах», направленных против США и их союзников, любых «связей между Россией и индивидами, связанными с политическими кампаниями», реакции США на российскую кампанию и слив засекреченной информации, связанной с расследованием разведывательными службами США предвыборной кампании.

Определение целей проверки осуществляется на фоне противоречий, захлестнувших членов комиссий по расследованию деятельности России по обеспечению победы Дональда Трампа. Так, председатель Комитета по разведке Палаты представителей США республиканец Девин Нунес заявил, что он не видел никаких доказательств того, что помощники Трампа поддерживали контакт с агентами российской разведки.

В свою очередь, его коллега-демократ Адам Шифф резко раскритиковал это замечание, отметив, что на данный момент слишком рано говорить о чем-либо, поскольку комитет еще не начал получать доказательства от разведывательных структур.

Сделанное 1 марта заявление представляет собой важный шаг на этой ранней стадии расследования. Тем не менее поскольку комиссия будет полагаться на доказательства, предоставленные разведывательными структурами, открытым остается вопрос о том, получит ли она полный доступ ко всей информации.

Напомним, днем ранее номинант на пост главы Национальной разведки США Дэн Коутс заявил, что поддержит проведение Конгрессом проверки вмешательства России в выборы в США. По словам бывшего сенатора-республиканца, кампания Кремля — «нечто, что необходимо расследовать и чему нужно противостоять».