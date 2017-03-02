Черкесск, 2 марта, 2017, 08:08 — ИА Регнум. Программа материнского капитала дает хороший результат с точки зрения стимулирования рождаемости в России, так прокомментировал журналистам глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов инициативу Минтруда РФ о продлении программы на пять лет.

Александр Дейнека. Мать. 1932

По его словам, это важная форма поддержки не только для регионов с низким уровнем рождаемости, но и для тех, где традиционно много многодетных семей. В частности, в Карачаево-Черкесии с 2007 года, когда начала действовать программа маткапитала, родилось почти 61 тыс. детей, материнский капитал получили 28 тыс. семей.

«Эта программа дает семьям ощущение стабильности и уверенности в будущем своих детей», — пояснил Темрезов.

Ранее глава Минтруда Максим Топилин предложил продлить программу материнского капитала до 2023 года. В настоящее время программа, введенная в 2007 году, действует до 2018 года, она была продлена в 2016 году.

За истекшие 10 лет с 2006 года выдано 7,8 млн сертификатов, из них свыше 900 тыс. — только в 2016 году. Сейчас размер маткапитала составляет 453 026 рублей.