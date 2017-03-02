Петропавловск-Камчатский, 2 марта, 2017, 08:02 — ИА Регнум. Карта «убитых» дорог появится на Камчатке. На нее уже нанесен первый объект — дорога до поселка Завойко в пригороде региональной столицы. Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM представитель регионального штаба ОНФ Андрей Горбарев, теперь каждый житель Камчатки может отметить плохую дорогу на общем сайте «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог».

Michael Gil Ямы на дороге

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Правда, как отмечает общественник, сейчас для камчатцев есть одна проблема — много снега. Поэтому нынешний вид дорог визуально не отразит все проблемы. Но, по словам собеседника агентства, как только снег сойдет, жители края смогут активно передавать свои фотографии в общую систему.

Горбарев отметил, что одна из задач проекта — показать властям, где дороги остро нуждаются в ремонте.

«Один из таких участков в Елизовском районе, поселке Светлый, микрорайоне Центральный, проезде Строительный попал на карту «убитых» дорог Камчатки. Проезд Строительный проходит вдоль участков, выделенных в 2013 году многодетным семьям под индивидуальное жилищное строительство, он существует только на бумаге. Как таковой дороги там нет, а она нужна, чтобы семьи могли беспрепятственно подъезжать к своим наделам и приступить к освоению земли», — сказал Горбарев.

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Вскоре на сайте можно будет добавлять локальные повреждения на дорогах — ямы, дефекты инфраструктурных элементов, таких как светофоры, знаки, ограждения и т.п.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году Камчатка получила дополнительное финансирование из федерального бюджета в размере 1,5 миллиарда рублей на проведение работ по строительству и реконструкции дорог регионального значения.