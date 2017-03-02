Южно-Сахалинск, 2 марта, 2017, 08:04 — ИА Регнум. В ходе рабочего визита на Сахалин полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев ознакомился с проблемами переселения жителей островной столицы из ветхого и аварийного жилья. Увидев, в каких условиях живут горожане, Трутнев посоветовал им сменить мэра, передает корреспондент ИА REGNUM.

Кристобаль Рохас. Бедность. 1886

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Предупреждение и от губернатора области Олега Кожемяко, и от полпреда Трутнева о необходимости переселения жителей из аварийных бараков в нормальные условия мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин получал и в 2015, и в 2016 годах. Однако ничего не сделал: в чудовищных, разрушающихся на глазах бараках до настоящего времени живут люди.

Накануне приезда полпреда на Сахалин городские власти принялись спешно занавешивать ветхие стены бараков фальшбаннерами, лишая несчастных жильцов даже дневного света и воздуха. Все это «благолепие», в ответ на возмущение общественности и СМИ, городская мэрия в экстренном порядке обозвала «комплексным благоустройством», пообещав «начатое продолжить» и украсить все аварийные дома Южно-Сахалинска подобными баннерами.

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Однако полпред первым делом направился в микрорайон, который городские чиновники еще не успели «осчастливить» фальшивыми современными фасадами, нарисованными на баннерах.

Глазам полпреда предстала следующая картина: перепуганные коммунальщики, получившие экстренный приказ из мэрии, спешно счищали снег с крыш ветхих двухэтажек. Рядом экскаватор крушил ветхий барак.

«Идиллическую картину портили лишь немногочисленные жильцы, оставшиеся в идущих под снос строениях. Семь семей наотрез отказываются переезжать из столицы региона в село Дальнее, куда их изо всех сил пытаются спровадить городские чиновники», — сообщило ИА Сахалин. Инфо.

Люди пожаловались полпреду, что их едва ли не силой принуждают переезжать в село, несмотря на то, что они коренные горожане, что у них в Южно-Сахалинске есть работа. Дома же, в которые им предлагают заселиться в селе Дальнем, «все в плесени и в них все сыпется».

Прямо на улице, у ветхих бараков, которые пытались сносить, видимо, вместе с живыми людьми, мэр Южно-Сахалинска Надсадин рассказывал полпреду и о «ноу-хау» — тех самых «Потемкинских проспектах». И даже печалился, что не все ветхие бараки успели «охватить» вот таким «благоустройством».

Но рассказ полпреда не впечатлил. Отвернувшись, Юрий Трутнев пошел общаться с жителями города.

Местные журналисты беседы не слышали. Но, по их словам, судя по «мрачному и словно окаменевшему лицу полпреда», у мэра Надсадина проблемы куда более серьезные, чем дефицит баннерной ткани на полусгнивших стенах южно-сахалинских бараков.

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Юрий Трутнев напомнил городскому главе о данном два года назад обещании расселить ветхие бараки на улице Физкультурной, и о многих других обещаниях, которые Сергей Надсадин не сдержал. Теперь мэр островной столицы обещает расселить до конца года 18 тысяч аварийных квадратных метров. Всего в городе насчитывается около 30 тысяч квадратных метров аварийного жилья.

Жителям города, пришедшим на встречу, полпред посоветовал сменить мэра.

Как сообщало ИА REGNUM, только за 2016 год прокуроры Сахалинской области выявили более 800 нарушений в сфере реализации программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. К 4 годам лишения свободы за махинации с бюджетными миллионами, предназначенными для сноса аварийных домов, приговорен экс-глава Курильского городского округа Тигран Авенян. Под стражей находится мэр Южно-Курильска Василий Соломко по подозрению в махинациях с бюджетными деньгами: 136 миллионов рублей, предназначенных для строительства домов для переселенцев потрачены, а строительство так и не началось.