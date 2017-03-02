Женева, Швейцария, 2 марта, 2017, 07:57 — ИА Регнум. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура встретился с представителями Высшего комитета по переговорам сирийской оппозиции. Переговоры были продуктивными, передаёт RT.

Freedom House Сирийская оппозиция

Де Мистура заявил, что общение было длительным и насыщенным: удалось обсудить широкий круг вопросов. Встреча прошла с пользой и будет продолжена 2 марта.

По словам де Мистуры, участники переговоров смогли сильно углубиться в процесс. Теперь предстоит встреча с представителями Дамаска, от которых спецпосланник также ожидает «глубокого обсуждения предложенной повестки».

Он подчеркнул, что оппозиция, по его оценкам, готова к такому глубокому обсуждению.

Напомним, переговоры по политическому урегулированию ситуации в Сирии проходят в Женеве (Швейцария). Очередной раунд переговоров начат после декабрьского соглашения о прекращении огня.

После заключения перемирия прошли два раунда переговоров в Астане. Россия выступает одной из стран — гарантов на переговорах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 1 марта, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что к переговорам по Сирии не должны быть допущены представители экстремистских структур.