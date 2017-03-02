Куала-Лумпур, 2 марта, 2017, 07:55 — ИА Регнум. Граждане КНДР смогут въехать на территорию Малайзии только при наличии визы. О соответствующем решении властей сообщил вице-премьер Малайзии Ахмад Захид Хамиди, передает агентство BERNAMA.

Rita Willaert Северная Корея

В его заявлении говорится, что безвизовый режим для граждан КНДР отменяется с 6 марта. Такие меры обусловлены национальной безопасностью, а также имеют отношение к «недавним происшествиям с участием северокорейских граждан».

Ранее жители КНДР могли посещать Малайзию без оформления визы и оставаться там в течение 30 дней.

Напомним, 14 февраля в столице Малайзии Куала-Лумпуре скончался Ким Чон Нам, старший брат северокорейского лидера Ким Чен Ына. Мужчине стало плохо в аэропорту, смерть наступила по пути в больницу.

Перед смертью Ким Чон Нам успел рассказать о том, что неизвестный брызнул какой-то жидкостью ему в лицо. По предварительным данным, он был отравлен нервно-паралитическим газом VX.

Среди задержанных по подозрению в убийстве — две женщины, гражданки Вьетнама и Индонезии. Подозреваемыми по этому делу проходят еще несколько человек — граждане Малайзии и КНДР.