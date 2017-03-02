Москва, 2 марта, 2017, 07:53 — ИА Регнум. Выручка «Газпрома» от экспорта газа в 2017 году может вырасти по сравнению с показателем предыдущего года на 5 млрд — до 35 млрд. Об этом на Дне инвестора в Гонконге заявил заместитель председателя правления компании Александр Медведев.

Bilfinger SE Газопровод

По его словам, валютная выручка от экспорта газа в 2016 году составила $30 млрд и «есть перспектива», что она вырастет в 2017 году как минимум до $35 млрд.

Отвечая на вопрос о перспективах нового экспортного аукциона компании Медведев отметил, что он пройдет летом. «Мы будем продолжать использовать эту форму продаж и предварительно наметили проведение следующего аукциона на лето», — сказал он.

Ранее в ходе трех аукционов было реализовано более 3,6 млрд куб. м. газа. Такая форма не означает смены стратегии компании на европейском рынке — аукционы являются «хорошим дополнением» к существующей системе контрактов.

«Аукционы позволяют нам найти новые локальные ниши для бизнеса на европейских рынках, привлечь новых покупателей», — заключил Медведев.