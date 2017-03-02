Вашингтон, 2 марта, 2017, 07:43 — ИА Регнум. Власти США пока выделили $20 млн на строительство стены на границе с Мексикой, которая должна помочь правоохранителям в «борьбе с преступностью и наркотиками». Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на подготовленный министерством внутренней безопасности (МВБ) для Конгресса документ.

Tomas Castelazo Мексиканский мигрант

«Финансовых средств хватит только на несколько проектов по подготовке к работе, но не достаточно, чтобы начать строительство самой стены», — говорится в сообщении.

Таким образом, Белому дому придется убедить Конгресс выделить дополнительные средства для реализации данного проекта. По оценке МВБ, на возведение стены понадобится $21,6 млрд — по $9,3 млн на каждую милю ограждений и $17,8 млн — на каждую милю стены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 января 2017 г. президент США Дональд Трамп заявил, что строительство пограничной стены может начаться в течение нескольких месяцев. В тот же день глава Белого дома подписал указы об ужесточении режима охраны госграницы с Мексикой и иммиграции.

Трамп также призвал Мексику возместить расходы американского бюджета, связанные со строительством.

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