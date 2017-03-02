Лондон, 2 марта, 2017, 07:31 — ИА Регнум. Опубликованный доклад британского комитета Палаты общин по международным делам, посвящённый отношениям с Россией, поддержал МИД Великобритании.

Клод Моне. Лондонский туман. XIX

«Мы приветствуем поддержку комитетом по международным делам британской политики, касающейся России», — сообщает британский МИД.

В сообщении британского внешнеполитического ведомства отмечается, что разногласия у Лондона и Москвы есть, например, по поводу действий России «на Украине и в Сирии». Между тем Великобритания и Россия совместно работают в том числе и на высоком уровне, в сферах, которые касаются их общих интересов.

Уточняется, что британский МИД напоминает о своей основной задаче — отстаивании интересов собственного государства. Но в то же время, в задачи МИД входит и поддержка международного порядка и безопасности во всём мире.

Британский МИД намерен налаживать более прочные взаимоотношения между британским и российским народами. Как сообщили в британском внешнеполитическом ведомстве, такие шаги будут иметь и материальную поддержку. Финансирование «российского направления» уже увеличено.

Ранее международного комитета Палаты общин британского парламента опубликовал доклад, в котором сообщалось, что Лондон должен придерживаться конструктивного диалога при взаимодействии с Москвой. Притом МИД Великобритании должен разъяснить, какие у него позиции по отношению к России.