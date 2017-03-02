Вашингтон, 2 марта, 2017, 07:23 — ИА Регнум.

Бывший сенатор США от Республиканской партии, а ныне генеральный прокурор Джефф Сешнс общался дважды с послом России в США Андреем Кисляком в 2016 году, о чем не сообщил в ходе подтверждения его кандидатуры, сообщает The Washington Post.

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С такой информацией выступили «официальные лица» Департамента юстиции США, по словам которых, одна из встреч между Сешнсом и Кисляком состоялась в сентябре, то есть в самый разгар «того, что, по мнению официальных лиц разведки США, было киберкампанией России по подрыву выборного процесса с США».

Издание подчеркивает, что появившаяся информация может стать причиной для Конгресса в очередной раз призвать создать специальный совет, который займется расследованием предполагаемой роли Москвы в выборах президента США. На посту генерального прокурора Сешнс контролирует работу Департамента юстиции и ФБР, которые ведут расследование на предмет вмешательства России и каких-либо связей её с окружением Трампа.

Напомним, бывший советник по вопросам национальной безопасности Майкл Флинн был вынужден подать в отставку после того, как в американских СМИ появилась информация о том, что он связывался с послом России в США. Флинна обвинили в том, что он обсуждал санкции с послом России, введенные перед уходом из Белого дома Бараком Обамой.

Эти ограничительные меры были введены 29 декабря против российских физических и юридических лиц, причастных, по мнению Вашингтона, к кибератакам на американскую избирательную систему. Новые меры коснулись в частности ФСБ, ГРУ и ещё ряда организаций. Кроме этого, Вашингтон объявил персонами нон грата 35 сотрудников российского внешнеполитического ведомства, работающих в США, предписав им в течение 72 часов покинуть страну.