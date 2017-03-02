Вашингтон, 2 марта, 2017, 07:20 — ИА Регнум. Политик Джон Керри, возглавлявший Госдепартамент США с 2013 по 2017 годы, будет работать экспертом в вашингтонском Фонде Карнеги. Об этом, как передает RT, сообщил президент организации Ульям Бернс.

Ralph Alswang Джон Керри

«Приверженность Джона Керри миру во всем мире отвечает миссии Фонда Карнеги», — говорит он.

По мнению главы Фонда Карнеги, опыт бывшего госсекретаря США, который «необходим более чем когда бы то ни было», позволяет ему стать почетным членом организации.

Ожидается, что Керри сосредоточится на проблемах решения международных конфликтов и вызовов в области охраны окружающей среды.

Напомним, госсекретарь США Джон Керри покинул свой пост 20 января 2017 года, когда администрация Барака Обамы передала бразды правления новому президенту Дональду Трампу. Место Керри занял экс-глава компании Exxon Mobile Рекс Тиллерсон.

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