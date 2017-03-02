Шанхай, Китай, 2 марта, 2017, 07:22 — ИА Регнум. В Шанхае начал действие новый «антитабачный закон», запрещающий курение в общественных и рабочих местах, а также общественных мероприятиях как в зданиях, так и на улице, сообщает 2 марта газета China Daily.

Пачка сигарет

Закон был одобрен Шанхайским муниципальным народным конгрессом в ноябре. Он расширил запрет курения на спортивных мероприятиях, концертах, а также в лечебных учреждениях и автобусных остановках.

В рамках нового закона, граждане, которые будут замечены за курением в неположенных местах, будут оштрафованы на сумму от 50 до 200 юаней. При этом, юридические лица будут облагаться штрафом от 2 000 до 30 000 юаней.

В 2010 году городские власти ограничили курение в некоторых районах на некоторых мероприятиях внутри помещений, включая рестораны, развлекательные мероприятия, железнодорожные станции и аэропорты. Однако эксперты и исследователи утверждают, что это не спасает от пассивного курения.

Последние исследования Шанхайского комитета по делам здравоохранения и планового деторождения показывают, что количество курящих в районах, где действует запрет упало до 8,5% к концу прошлого года с 18,6% в 2010 году. В 2016 году 23,3% жителей Шанхая в возрасте от 15 до 69 лет были курящими.

«Это исследование показывает важность подобного рода мер, а также отражает необходимость запрета курения во всех публичных местах», — заявил директор комитета Ву Цзинлэй

Городские власти планируют как можно лучше осведомить граждан об опасности курения и целях нового закона.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что согласно данным Всемирной организации здравоохранения на 2007 г., Китай занимал 25 строчку в списке стран по потреблению сигарет на душу населения. Ежегодно среднестатистический житель КНР выкуривает не менее 1648 сигарет. Россия в данном рейтинге занимала седьмое место с показателем в 2240 сигарет.