Юань проседает второй день подряд по отношению к доллару США
Пекин, 2 марта, 2017, 07:15 — ИА Регнум. Китайская национальная валюта просела на 11 базисных пунктов до курса 6,8809 юаней за доллар США в четверг, 2 марта, сообщает «Синьхуа».
Xinhua
Доллар и Юань
Как отмечает агентство, юань колеблется в диапазоне двух процентов от центрального паритетного курса каждый день торгов.
Центральный паритетный курс юаня по отношению к доллару США базируется на средневзвешенных ценах, озвучиваемых брокерами перед открытием рынков межбанковских операций каждый рабочий день.
Напомним, что 1 марта китайская валюта «подешевела» на 48 базисных пунктов.