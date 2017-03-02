Пекин, 2 марта, 2017, 07:15 — ИА Регнум. Китайская национальная валюта просела на 11 базисных пунктов до курса 6,8809 юаней за доллар США в четверг, 2 марта, сообщает «Синьхуа».

Xinhua Доллар и Юань

Как отмечает агентство, юань колеблется в диапазоне двух процентов от центрального паритетного курса каждый день торгов.

Центральный паритетный курс юаня по отношению к доллару США базируется на средневзвешенных ценах, озвучиваемых брокерами перед открытием рынков межбанковских операций каждый рабочий день.

Напомним, что 1 марта китайская валюта «подешевела» на 48 базисных пунктов.