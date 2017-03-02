Пекин, 2 марта, 2017, 07:14 — ИА Регнум. Юго-западная китайская провинция Сычуань начала грузовое железнодорожное сообщение с Белоруссией: уже отправился первый из 150 запланированных на текущий год грузовых составов в Белоруссию, Россию и Литву, сообщает информационное агентство «Синьхуа».

(сс) Kaidor Новый Шёлковый путь

Поезд, везущий 41 контейнер с автомобильными запчастями, покинул столицу Сычуаня, города Ченду после обеда в среду, 1 марта. Планируется его прибитые в Минск через 12 дней — после прохождения более 8 800 км пути.

Автозапчасти предназначены для совместного белорусско-китайского автомобильного производства в Минске. Производитель запчастей — китайская компания Greely.

Ченду отправил более 460 грузовых поездов в города Польши, Нидерландов и Германии в прошлом году — более чем в любой из китайских городов. В 2017 году город планирует отправить 1 000 составов в Европу.