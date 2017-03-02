Москва, 2 марта, 2017, 06:59 — ИА Регнум. Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон 1 марта провели семь гуманитарных акций в сирийских провинциях Алеппо и Хомс. Об этом говорится в информационном бюллетене центра, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Mil.ru Гуманитарная помощь Алеппо

В городе Алеппо — в районах Ханану Аль-Амалия, Касилия и Шейх-Максуд, в мечетях районов Макар Аль-Энбия и Аль-Хамдания 3, а также в студенческом общежитии в районе Аль-Шабха Аль-Кадима — мирным жителям было передано 0,94 тонны хлеба и 3 тысячи порций горячей еды.

В больницу в районе Уади-Дахаб города Хомс было доставлено 3,29 тонны продовольствия, медикаментов и вещевого имущества.

Сообщается, что всего за сутки гуманитарную помощь получили 4,7 тысячи жителей. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 4,95 тонн.

Кроме этого, 1 марта российскими самолетами с использованием парашютных платформ в район города Дейр-эз-Зор было доставлено 20,4 тонны продовольствия, полученного сирийскими властями по линии ООН.