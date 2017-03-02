Яунде, 2 марта, 2017, 07:00 — ИА Регнум. Миссия Совета Безопасности ООН прибыла в столицу Камеруна, первый пункт в поездке ключевого органа международной организации по Западной Африке, передает Associated Press.

Daniel Košinár «Голубые каски» миротворцев

По словам члена делегации, представителя Франции в ООН Франсуа Делаттра, члены Совбеза хотят поддержать регион в борьбе с терроризмом, прежде всего, — с исламистской группировкой «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Однако вопрос терроризма не станет единственным в ходе визита.

«Это не только терроризм, — сообщил представитель Великобритании в ООН Мэтью Райкрофт. — Это вопросы развития, правильного управления, охраны окружающей среды, изменения климата и преодоления гуманитарного кризиса».

После Камеруна миссия СБ ООН намерена посетить Чад, Нигер и затем Нигерию, где запланирована инспекция лагерей беженцев от «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, по расчетам ООН для помощи беженцам в Нигерии в 2017 году может понадобиться до $1,5 млрд. По словам заместителя генсека ООН по гуманитарным вопросам Стивена О'Брайена, в настоящий момент для этой цели собрано только $458 млн — треть от необходимого количества.

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