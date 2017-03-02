Пекин, 2 марта, 2017, 07:29 — ИА Регнум. Боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из состава уйгурского этнического меньшинства в своем видео пообещали вернуться домой в Китай и «отомстить за угнетенных», сообщает 1 марта гонконгская газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источники в агентстве France-Presse.

reurinkjan Уйгуры

Угроза была заявлена в получасовом видео, выпущенном дивизией «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в западной части Ирака, на котором, по информации американской организации SITE Intelligence Group, запечатлены уйгурские боевики.

Как утверждает специалист по Синьцзяну Австралийского национального университета Майкла Кларка, это «первая прямая угроза» со стороны ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по отношению к Китаю.

«Это первый случай, когда уйгуро-говорящие боевики заявили о верности ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — добавил он.

Более 10 000 китайских офицеров собрались в столице Синьцзян-Уйгурского автономного района городе Урумчи в понедельник, 27 февраля. Это четвертый столь масштабный сбор в Синьцзяне за этот год.

Стоит отметить, что Китай в течение многих лет борется с уйгурскими сепаратистами, периодически устраивающих серии насильственных действий в западной части Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. КНР опасается, что боевики примкнут к глобальным джихадистским группам, что может привести к пробуждению так называемого «желтого ислама», как фактора дестабилизации Китая.