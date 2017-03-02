Вашингтон, 2 марта, 2017, 05:14 — ИА Регнум. Ожидается, что президент США Дональд Трамп опубликует новый «антииммигрантский указ» в понедельник 6 марта, передает Reuters.

Freedom House Мигранты

По информации, полученной от нескольких правительственных чиновников, основным вопросом сейчас является запрет на въезд в США из Ирака — скорее всего, он будет отменен.

Сторонниками исключения Ирака из списка являются министр обороны Джеймс Мэттис, советник по национальной безопасности Герберт Макмастер, государственный секретарь Рекс Тиллерсон и советник по национальной безопасности Джон Келли.

«Мы не можем утверждать, что мы являемся союзником Ирака, и в то же время говорить, что все иракцы наши враги… и объединять Ирак в одном списке с Ираном и Сирией», — пояснил чиновник Белого дома.

Напомним, 27 января Дональд Трамп подписал указ о введении 90-дневного запрета на поездки в страну гражданам Ирака, Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена. Также на 120 дней было запрещен въезд в Соединенные Штаты беженцам. Позднее указ был заблокирован судом США.