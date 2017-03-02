Богота, 2 марта, 2017, 05:13 — ИА Регнум. В Колумбии под контролем миссии ООН началось разоружение повстанческой группировки «Революционные вооруженные силы Колумбии — Армия народа» (FARC-EP), сообщает пресс-центр Организации Объединенных Наций.

Urosario.edu.co Повстанцы FARC-EP

Как сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, данный процесс займет три месяца и должен завершится 29 мая, то есть через 180 дней после вступления в силу итогового соглашения о мире между повстанцами и правительством Колумбии.

Процесс разоружения будет проходить в 26 специальных зонах на территории Колумбии. Осуществлять контроль за ним уполномочены 450 международных наблюдателей, которые должны будут проверять и регистрировать сдаваемое боевиками оружие.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября 2016 года правительство Колумбии и руководство FARC-EP заключили в Гаване итоговый договор о мире. Подписание документа стало результатом четырёхлетних переговоров и положило конец более чем полувековому конфликту в стране.

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос получил Нобелевскую премию мира за заключение мира договора с повстанцами. Вместе с тем народ Колумбии на состоявшемся в октябре минувшего года референдуме проголосовал против соглашения, что дало основание экспертам назвать заключённый мир «худым».

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