Барнаул, 2 марта, 2017, 05:02 — ИА Регнум. Алтайские депутаты Госдумы РФ Николай Герасименко и Даниил Бессарабов лично убедились в том, что строительные работы в алтайском перинатальном центре ДАР закончены. «Все помещения абсолютно готовы к приему пациенток. Уже в апреле начнут работать все направления Перинатального центра, а в июне специалисты планируют выйти на плановую мощность медицинского учреждения», — об этом сообщает Алтайминздрав.

Алтайминздрав Алтайские депутаты Госдумы оценили готовность перинатального центра ДАР

Алтайминздрав Алтайские депутаты Госдумы оценили готовность перинатального центра ДАР

Как следует из официального сообщения, осмотр нового медицинского учреждения состоялся накануне. Гости побывали в клинико-диагностической лаборатории, которая расположена на пятом этаже центра. Врач-лаборант, осуществлявшая в тот момент хромосомный анализ, рассказала депутатам, что благодаря современнейшему оборудованию Перинатального центра будущим матерям региона стали доступны новейшие методики диагностирования патологий беременности на ранних сроках. В штате лаборатории работает шесть человек.

На четвертом этаже, куда в ближайшие дни переместится центр ЭКО, главный врач Центра Ирина Молчанова рассказала о том, как в крае построена работа по лечению бесплодия. Она отметила, что в Алтайском крае сегодня ежегодно выполняется 1200 процедур ЭКО. Полностью готово к работе специализированное оборудование отделения анестезии и реанимации, уже прошли монтаж, настройка и тестирование, — отмечают в Алтайминздраве.

Алтайминздрав Алтайские депутаты Госдумы оценили готовность перинатального центра ДАР

У депутатов также была возможность посетить индивидуальные палаты совместного пребывания матери и ребенка. Оборудованы они самой комфортной, современной мебелью и медицинской техникой последнего поколения: здесь и мама и малыш могут чувствовать себя в полной безопасности. Даниил Бессарабов при осмотре заметил, что все оснащение палаты «Мать и дитя» отечественного производителя.

В ходе осмотра главный врач перинатального центра подчеркнула, что при проектировании медицинской организации разработчики учли все необходимые условия пребывания недоношенных детей.

Алтайминздрав Алтайские депутаты Госдумы оценили готовность перинатального центра ДАР

«Выхаживание малышей, родившихся недоношенными, требует не только специализированных знаний от медицинского персонала, но и особых условий пребывания этих детей. Обычная для всех людей среда обитания для ребенка с несформированной иммунной системой может стать губительной. Поэтому современный перинатальный центр имеет особый конструктив здания, чтобы дети и мамы не контактировали между собой, чтобы в помещениях была особая вентиляция, подведено несколько медицинских газов определенной влажности и давления, чтобы был особый уровень шума и степень освещенности. Например, в отделении реанимации новорожденных организованы автоматизированные системы подачи медицинских препаратов и питания, системы температурного режима и вентиляции помещения. Также участникам встречи показали работу системы шлюзов в операционных Центра, что позволяет в наименьшей степени нарушать микрофлору родившихся малышей», — говорится с официальном сообщении Алтайминздрава.

Алтайминздрав Алтайские депутаты Госдумы оценили готовность перинатального центра ДАР

Николай Герасименко (он является руководителем федерального проекта «Здоровое будущее», одно из направлений которого — контроль за реализацией масштабного федерального проекта «Строительство перинатальных центров») свою оценку увиденного дал по итогам осмотра медицинского объекта.

«Вопрос не случаен, и мы контролируем ситуацию не только в Алтайском крае, но и по России в целом. Много читал в интернете неоднозначной информации в отношении центра, хотел убедиться своими глазами. После увиденного могу сказать, что просто потрясен организацией работы нового медицинского учреждения. Во-первых, я не увидел ни одного строителя, мы прошли все подразделения и этажи, но никто ничего нигде не строит и не ломает. Во-вторых, особую оценку заслуживают специалисты перинатального центра. Это врачи и средний медицинский персонал высочайшего уровня, которые прошли обучение не только в Алтайском крае, но и в Москве, Томске, Санкт-Петербурге. В-третьих, отдельного внимания заслуживает прекрасное оснащение медицинской организации, таких роддомов просто нет. Алтайский перинатальный центр самый большой из 32, которые строят в России. Поэтому край обладает самым мощным потенциалом по снижению младенческой и материнской смертности. Надо отметить, что вся технология продумана: при помощи телемедицины специалисты центра знают все сложные случаи течения беременности в крае, на ранних этапах выявляют генетические заболевания и учитывают их при ведении беременности», — подчеркнул депутат.

По его словам, весь тот шум, который устроили некоторые СМИ, необоснован. «Центр заслуживает самой высокой оценки. Не бывает такого, чтобы настолько мощное медицинское учреждение сразу вышло на полную мощность. Даже технические предприятия проводят отладку механизмов», — считает Николай Герасименко.

В Алтайминздраве отметили, что сегодня на мониторинге у специалистов дистанционного консультативного центра состоит 130 беременных женщин со всего края, которые по средствам телемедицины могут пройти консультацию у высококлассных специалистов.

Алтайминздрав Алтайские депутаты Госдумы оценили готовность перинатального центра ДАР

Как уже сообщало ИА REGNUM, Барнаул стал одним из 32 городов, где в соответствии с программой развития перинатальных центров, утверждённой распоряжением Правительства от 9 декабря 2013 года №2302-р, появилось современное медицинское учреждение.

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Еще на этапе строительства журналисты окрестили его не иначе как «гнездо аиста». На 34 тысячах квадратных метров размещены: поликлиническое отделение, отделения гинекологии, патологии беременных, патологии новорожденных и недоношенных детей, реанимация, женская консультация, центр пренатальной диагностики, центр ЭКО, дистанционный консультативный центр с выездными бригадами и много чего еще. Открытие центра состоялось в конце декабря 2016 года, хотя должно было произойти еще осенью 2016 года. Инфляция и санкции помешали этим планам: часть медтехники, которая не производится в России, закупалась за рубежом.

Объект получил собственное имя. По итогам конкурса назвали «ДАР» (Дети, Алтай, Россия). На его строительство потрачено около 3 миллиардов рублей федеральных средств (доля краевого бюджета составила 600 млн. рублей).