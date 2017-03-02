Хабаровск, 2 марта, 2017, 04:48 — ИА Регнум. Мертвого амурского тигра — двухлетку обнаружил охотник на реке Чукен неподалеку от хабаровского поселка Сукпай. Тревогу службы охраны дикой природы вызывает тот факт, что это уже второй случай в регионе, когда краснокнижное животное погибает от непонятной причины, передает корреспондент ИА REGNUM.

Wilma Verburg Амурская тигрица с тигренком

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Тело мертвого тигра обнаружил местный охотник — удэгеец. Он немедленно сообщил о печальной находке охотоведам. На место выехала оперативная группа, в состав которой вошли сотрудники полиции, «Службы охраны дикой природы и ООПТ» Хабаровского края, специалисты Комитета охотничьего хозяйства. Тело животного направлено на экспертизу, сообщило ИА Амурпресс.

По данным специалистов, выезжавших на место обнаружения тигра, животное выглядело сильно истощенным. Следов насильственной смерти не обнаружено. Следы хищника свидетельствуют о том, что он был настолько слаб, что с огромным трудом передвигал лапы. Прочие признаки говорят о том, что могли иметь место внутренние повреждения, либо заболевание. Более точные данные позволит получить экспертиза.

«То, что молодые тигры нередко гибнут по естественным причинам, — факт известный. Пока всё говорит именно об этом — в районе очень много снега, условия для охоты здесь неблагоприятные. Раньше охотник вообще не сообщил бы об этом. Но сейчас, как видим, уровень «экологической сознательности» граждан значительно вырос. В тайге случаи гибели тигров — большая редкость. Но на реке Чукен это уже второй случай. Ранее удэгейцы-охотники находили мертвого тигра на льду. Но добраться на место оперативная группа смогла только весной, тела тигра там уже не было, вероятно, ушло под лед. Однозначные выводы по сегодняшней печальной находке можно будет сделать по результатам комплексной экспертизы, которую, в том числе, будут проводить и специалисты Центра «Амурский тигр», — поделился мнением директор Дальневосточного филиала Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

ИА REGNUM сообщало, что численность популяции амурского тигра в России за последние 10 лет выросла на 15%. По данным на 2016 год, в российской тайге обитает порядка 540 тигров. И численность их постоянно растет. Программа защиты амурских тигров является специальным проектом президента России Владимира Путина. Любой случай гибели редкого животного считается чрезвычайным происшествием и тщательно расследуется.