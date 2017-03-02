Сеул, 2 марта, 2017, 04:45 — ИА Регнум. Южная Корея и США договорились «укрепить сотрудничество» по вопросу финансовых санкций в отношении Северной Кореи, передает Reuters.

(сс) stephan КНДР

Согласно заявлению министра финансов Южной Кореи Ю Ил Хо, в ходе переговоров с министром финансов США Стивеном Мнучином стороны выразили «глубокую озабоченность» в связи с февральскими ракетными испытаниями на Корейском полуострове.

Вопрос ужесточения финансовых санкций будет также поднят на встрече группы двадцати министров финансов и управляющих банков в этом месяце.

Напомним, КНДР находится под санкциями ООН с 2006 года в ответ на ядерную программу азиатской страны. Санкции включают эмбарго на поставки оружия, ограничения на поездки для граждан Северной Кореи, запрет банковских операций. Режим санкций неоднократно продлевался и ужесточался.

Однако, несмотря на экономическое и политическое давление, КНДР не намерена прекращать свою ядерную программу и уже готовится к изготовлению баллистической ракеты, способной достичь берегов США. А в отношении санкций Северная Корея «проявляет большую изобретательность» и по-прежнему имеет доступ к банковским операциям, а также нарушает эмбарго на поставки оружия и других товаров в страну.