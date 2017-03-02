Вашингтон, 2 марта, 2017, 04:44 — ИА Регнум. Близкие родственники экс-губернатора американского штата Юта Джона Хантсмана, которого называют претендентом на должность посла США в Москве, на протяжении многих лет ведут бизнес в России, передает газета Salt Lake City Tribune.

World Economic Forum Экс-губернатор штата Юта Джон Хантсман

По информации издания, деловые связи в России семья Хантсмана имеет со времен распада СССР. На сегодняшний день корпорация Huntsman International LLC, основателем и главой правления которой является отец Джона Хантсмана, управляет шестью предприятиями в России, в числе которых — завод по производству пигментов и полиуретанов.

Источники издания в Белом доме также подтверждают информацию о том, что экс-губернатор Юты рассматривается в качестве претендента на должность посла в России. Отмечается, что на данный момент ведутся консультации по этому вопросу.

Напомним, о возможном назначении Джона Хантсмана новым послом США в России ранее сообщил телеканал CNN со ссылкой на свои источники.

Про Хантсмана известно, что он был губернатором штата Юта в 2005—2009 годах, послом США в Сингапуре (1992−1993) и в Китае (2009−2011). Хантсман ушел с поста посла США в КНР, чтобы попытать счастья на выборах американского президента, но не прошел республиканские праймериз. До губернаторства Хантсман занимал должности первого зампомощника министра торговли и первого заместителя торгового представителя США.