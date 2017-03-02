Лондон, 2 марта, 2017, 04:25 — ИА Регнум. Предварительной датой начала переговоров премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с лидерами Европейского Союза по Brexit назначено 6 апреля, передает Reuters.

Petr Kratochvil Брексит

По информации из источников в чиновничьем корпусе Евросоюза, дата была назначена в начале февраля, исходя из расчетов, что Тереза Мэй направит уведомление о переговорах в Брюссель до середины марта. На подготовку к встрече на высшем уровне понадобится две-три недели.

Однако окончательно дата может быть установлена только после того, как парламент Великобритании ратифицирует законопроект о выходе из Евросоюза, а этому сопротивляются как региональные парламенты, так и Палата лордов.

Как сообщало ИА REGNUM, вчера в Палате лордов рассматривалась поправка в законопроект по Brexit, согласно которой правительство должно будет опубликовать предложения о защите прав граждан ЕС, проживающих в Великобритании.

Саму поправку может отменить Палата представителей, где у консерваторов Мэй есть большинство. Однако повторное обсуждение поправок потенциально может задержать вступление в силу статьи 50 Лиссабонского договора, который инициирует процесс выхода страны из Европейского союза.

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