Якутск, 2 марта, 2017, 04:22 — ИА Регнум. Жители Камчатки получили счета за ЖКХ с графой «неизвестные услуги». Причем сумма в этом пункте варьируется от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей. Люди в социальных сетях пишут, что не собираются оплачивать такие счета, передает корреспондент ИА REGNUM.

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В своих комментариях в социальных сетях жители Камчатки не только рассказывают о счетах с новой графой, но и возмущаются тем, что им вообще прислали подобные платежные документы. «Что это такое? За что я должен платить? Как можно выставить счет за неизвестную услугу и требовать за неё оплату», — пишут жители Петропавловска-Камчатского.

Начальник службы информационных технологий Энергосбыта Максим Скудаев заявил корреспонденту ИА REGNUM, что людям не стоит волноваться — произошла техническая ошибка. «Эта графа — опечатка, возникшая по причине проведения перерасчета сразу по нескольким услугам. В настоящее время причина накладки выясняется», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что люди могут уточнить все пункты оплаты в Энергосбыте, но общая сумма в выставленных счетах, в том числе с графой «неизвестная услуга», правильная. «Подобные случаи — единичные. При этом никакой ошибки в расчете нет. Не отражено только название услуги, по которой проведен перерасчет», — добавил Скудаев.

Как сообщало ИА REGNUM, размер платы за услуги ЖКХ на Камчатке и без того высок, а с июля 2017 года вырастет еще на 6%. Узнав об этом, жители полуострова были возмущены и даже писали петицию на имя Дмитрия Медведева с просьбой отменить решение о повышении тарифов на коммунальные услуги.