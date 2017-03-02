Пекин, 2 марта, 2017, 04:20 — ИА Регнум. Высокопоставленный китайский дипломат озвучил важность защиты прав человека, в рамках которой все страны должны совместно строить общее будущее для человечества, а также совместно работать на реализацию мира, развития и взаимовыгодного сотрудничества для всех и каждого, сообщает 1 марта информационное агентство «Синьхуа».

Eric Bridiers Совет по правам человека в ООН

Глава китайской миссии в ООН в Женеве Ма Чжаосю озвучил совместное заявление от имени межрегиональной группы из 140 стран во время встречи на высоком уровне на 34-й сессии Совета по правам человека ООН в среду, 1 марта.

«Страны должны выстраивать партнерство исходя из взаимного уважения, продвижения и защиты прав человека через диалог и сотрудничество», — подчеркнул Ма.

Он объяснил, что каждое государство имеет право на самостоятельный выбор пути развития и общественной формации, а усилия и достижения каждого государства в продвижении и защите прав человека должны уважаться другими.

Высокопоставленный китайский дипломат в Женеве добавил, что необходимо избегать политизации прав человека.

«Все страны должны работать вместе, как пассажиры одного судна», — заявил он. «Не существует таких вещей, как полноценные или неполноценные цивилизации. Разные цивилизации должны уважать друг друга, совместно достигать целей развития», — продолжил Ма, добавляя, что различия между государствами не должны служить почвой для глобальных конфликтов. Наоборот, это должно служить топливом для развития человеческих цивилизаций.

Ма также отметил важность устойчивого развития в вопросе прав человека, заявляя, что все страны должны эффективно осуществлять Повестку дня в области устойчивого развития в период до 2030 года, сообщает агенство.