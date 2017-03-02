Киев, 2 марта, 2017, 04:12 — ИА Регнум. Блокада Донбасса ставит Киев перед необходимость закупать уголь у России. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интервью «Радио Свобода».

Decumanus Вагоны с углем

Глава правительства рассказал, что провел встречу с украинскими металлургами, на долю которых, по его словам, приходится 17% промышленного производства в стране и 25% валютной выручки.

«Они говорят, что сейчас очень важно законтрактовать необходимое количество угля, но для этого есть только два источника: либо Америка, либо Россия», — отметил Гройсман, подчеркнув, что на сегодняшний день «блокада фактически толкает все предприятия к тому, чтобы покупать уголь в России».

Как передавало ИА REGNUM, с конца января на Украине радикалы блокируют железнодорожные пути, по которым на территорию страны поступал антрацитовый уголь из Донецкой и Луганской народных республик. В связи с этим украинское правительство приняло решение о введении временных чрезвычайных мер на рынке электроэнергии.

С 1 марта власти ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на всех работающих на их территории предприятиях. Данное решение вступило в силу после истечения срока ультиматума, который власти республик выдвинули украинской стороне, потребовав снятия блокады Донбасса.

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