Вашингтон, 2 марта, 2017, 04:06 — ИА Регнум. По информации, полученной от сотрудников ЦРУ, в результате спецоперации разведки в Сирии был уничтожен Абу аль-Хайр аль-Масри, «второй человек» в группировке «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передает Reuters.

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59-летний Аль-Масри, помощник Аймана аз-Завахири и зать покойного основателя группировки Усамы бин Ладена, был уничтожен ракетой, выпущенной с беспилотника в районе сирийского города Идлиб.

Неназываемые сотрудники американской разведки полагают, что аль-Масри находился в Сирии с целью координации с группировкой «Хайят Тахрир аль-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, группировка «Хайят Тахрир аль-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) образовалась в Сирии в конце января на основе «Джебхат Фатх аль-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), бывшей «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая считалась сирийским отделением «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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