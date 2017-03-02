Белфаст, Великобритания, 2 марта, 2017, 03:48 — ИА Регнум. Министр по делам Северной Ирландии Джеймс Брокеншир считает, что соглашение о свободной торговле Великобритании с ЕС может облегчить «ирландский вопрос» после Brexit, передает Reuters.

(сс) Elionas2 Брексит

Война в Северной Ирландии закончилась всего 19 лет назад. Многие считают, что «сепаратизм» в провинции может вспыхнуть с новой силой после того, как Великобритания официально выйдет из Евросоюза и граница между Ирландией и Северной Ирландией перестанет быть «виртуальной».

Тем не менее, в интервью журналистам после переговоров с европейскими чиновниками в Брюсселе Джеймс Брокеншир сообщил, что «уверен в понимании» Евросоюзом важности сохранения мирного договора между Великобританией и Ирландией, согласно которому люди и товары в настоящее время беспрепятственно пересекают границу между странами.

Министр также отметил, что обе страны входят в Шенген, и Brexit не приведет к выходу Великобритании из этого соглашения.

Однако главной возможностью для обеспечения мира в Ирландии Брокеншир считает будущее соглашение о свободной торговле Великобритании со странами ЕС.

«Мы имеем очень ясное желание иметь соглашение о свободной торговле, — сообщил Брокеншир. — Я думаю, что это лучший способ для облегчения торговли и бизнеса… в Ирландии».

Напомним, глава британского правительства Тереза Мэй намерена до конца марта текущего года дать ход статье 50 Лиссабонского договора, которая инициирует процесс выхода страны из Европейского союза и приступить к конкретным переговорам с лидерами ЕС. Процесс переговоров по Brexit должен занять до двух лет.