Киев, 2 марта, 2017, 03:30 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что попала на территорию Донецкой Народной Республики в конце февраля в рамках спецоперации, детали которой она не может раскрыть.

ВАДИМ ЧУПРИНА Надежда Савченко

«Нет у нас дырок в линии фронта, если нет приказа сверху. Хорошо у нас несут службу наши парни и командиры, и если я туда прошла — значит то, наверное, была такая операция», — сказала Савченко в эфире телеканала «112 Украина».

При этом раскрывать подробности пересечения границы она отказалась. «Спецоперации на то и являются специальными операциями, потому что не разглашаются ни до, ни после», — отметила депутат.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля Надежда Савченко и руководитель украинского центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан посетили Макеевку (ДНР), где встретились с пленными военнослужащими Вооруженных сил Украины.

Позднее депутат заявила, что пересекла границу Украины и ДНР «теми козьими тропами, по которым ходит и гуляет контрабанда, которую крышует СБУ». «В принципе это прекрасно знают и блокадники, которые сейчас блокируют торговлю на крови», — добавила при этом Савченко.

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