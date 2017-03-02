Афины , 2 марта, 2017, 03:21 — ИА Регнум. Власти Греции объявили о поисково-спасательной операции в Средиземном море, в 40 км к югу от порта Каламата, после сообщения о крушении катера с беженцами на борту, передает Associated Press.

(сс) Irish Defence Forces Беженцы

По информации береговой охраны, в операции задействованы три торговых судна и три катера береговой охраны.

Сообщается, что о крушении катера с примерно 80 мигрантами на борту стало известно благодаря телефонному звонку. На данный момент судно, потерпевшее крушение, обнаружить не удалось.

Беженцы из Африки и с Ближнего Востока, направляющиеся в страны Европы по морю, часто рискуют жизнью, — передвижение происходит на перегруженных людьми рыболовецких судах и резиновых плотах, мигранты тонут в шторм и задыхаются от тесноты в жаркую погоду.

Однако основным маршрутом миграции в Евросоюз сейчас является «центрально-средиземноморский», а не «балканский». Согласно официальной статистике, за последний год в ЕС из Ливии в Италию прибыла 181 тыс. нелегальных мигрантов, общее число беженцев за пять лет уже превысило полмиллиона человек.

По данным европейского агентства пограничного контроля, за 2016 год в Средиземном море погибли 4579 нелегальных мигрантов из Африки и с Ближнего Востока.