Биробиджан, 2 марта, 2017, 07:03 — ИА Регнум. Власти Еврейской автономной области намерены взять кредит, размер которого превышает 1,8 миллиарда рублей. За счёт указанных средств в правительстве рассчитывают частично рефинансировать долговые обязательства субъекта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рефинансирование

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Согласно официальной документации, размещённой в Единой информационной системе в сфере закупок, правительство ЕАО объявило о семи аукционах на оказание услуг по предоставлению кредитов в виде невозобновляемых кредитных линий. Два контракта рассчитаны на 500 миллионов рублей каждый, четыре контракта по 200 миллионов рублей и один на 62 миллиона рублей.

Таким образом, в общей сложности власти намерены получить 1 миллиард 862 миллиона рублей на частичное рефинансирование долговых обязательств области. Погашение долговых обязательств займёт 36 месяцев и потребуется на это свыше 480,7 миллионов рублей из региональной казны.

Рассматривать заявки от потенциальных кредиторов начнут 13 марта, проведение аукционов запланировано на 16 марта.

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Как сообщало ИА REGNUM, на заседании Совета Федерации 15 февраля председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила о серьёзном росте задолженности региональных бюджетов. Особое беспокойство вызвал 2015 год, когда этот показатель вырос на 16%. В 2016 году было небольшое снижение финансирования банками субъектов России, однако на этом фоне увеличилось заимствование регионами ценных бумаг. Подводя итоги, Набиуллина сказала, что ЦБ будет активно заниматься снижением доли коммерческих кредитов в финансировании дефицитов региональных бюджетов.