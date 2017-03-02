Пекин, 2 марта, 2017, 03:19 — ИА Регнум. Южнокорейский конгломерат Lotte Group создал себе проблемы в Китае после того, как дал согласие на предоставление земли под американскую систему ПРО, которую Пекин рассматривает как непосредственную угрозу национальной безопасности, сообщает 1 марта гонконгское издание South China Morning Post (SCMP).

Olli Henze Кибербезопасность

Lotte Group, являющийся пятым по величине конгломератом в Южной Корее и одним из главных розничных игроков страны на рынках Китая, заявил в среду, 1 марта, о том, что его китайский веб-сайт упал в связи с возможными кибератаками со стороны китайских хакеров, передает SCMP информацию южнокорейского новостного портала Yonhap.

По мнению руководства Lotte Group, обрушение сайта связано с вирусом, внедренным хакерами.

Розничный гигант заявил, что за прошедший месяц закрыл три магазина розничной торговли в Китае, а также подвергся серии инспекционных расследований за последний год. Он также опасается за дальнейший свой бизнес в связи с трениями, возникшими между КНР и Южной Кореей.

Эти трения послужили причиной обрушения сайта через несколько дней после того, как Lotte согласилась продать принадлежащее ей поле для гольфа на юго-востоке уезда Сонджу провинции Кёнсан-Пукто южнокорейским военным для размещения американского противоракетного комплекса подвижного наземного базирования для высотного атмосферного перехвата ракет средней дальности (THAAD) производства Lockheed Martin Missiles and Space, которым Южная Корея планирует защитить себя от угрозы со стороны Северной Кореи. Пекин же утверждает, что мощный радар системы позволит США отслеживать военные секреты КНР, и в свою очередь пообещал принять все необходимые контрмеры.

Когда представителя МИД КНР спросили о причинах запрета южнокорейских телевизионных драм на китайских видеохостингах, Гэн Шуан ответил в среду, что сотрудничество между КНР и Южной Корее основывалось на «воле граждан и соответствующей общественной поддержке», а затем призвал Сеул «увидеть основательную озабоченность Китая и услышать общественный голос», дабы избежать дальнейшего негативного развития событий.

Пекин и Москва также согласились к более тесной работе касательно вопроса размещения американской ПРО во время двусторонней встречи представителей МИД обеих стран во вторник, 28 февраля в Пекине, сообщается на сайте МИД КНР.

ИА REGNUM напоминает, что ядерные испытания Северной Кореи послужили поводом для переговоров по установке американской ПРО на Корейском полуострове, якобы направленной на сдерживание угрозы со стороны Северной Кореи. Китай, несмотря на его союзнические отношения с КНДР осудил действия страны по проведению испытаний ядерного оружия и присоединился к санкциям ООН, запретив импорт северокорейского угля. Однако, систему THAAD он рассматривает с точки зрения угрозы национальной и военной безопасности, утверждая, что она покрывает существенную часть территории не только Китая, но и России. Продажа корейской компанией Lotte земли под развертку систем ПРО стало спусковым крючком для очередного этапа обострения отношений между КНР и Южной Кореей.