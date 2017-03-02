Москва, 2 марта, 2017, 03:04 — ИА Регнум. Российской стороной за сутки 1 марта зафиксировано десять нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Elizabeth Arrott Сирийский Блокпост

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого соглашения, за сутки зафиксировано десять нарушений в провинциях Дамаск (4), Латакия (4) и Хама (2)», — говорится в документе.

При этом, как сообщается, турецкой частью представительства было зафиксировано 14 нарушений в провинциях Дамаск, Хама, Идлиб, Деръа, Алеппо и Хомс, однако в ходе разбирательств по данным эпизодам российской стороной ни одного факта нарушения подтверждено не было.

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В течение суток подписано три соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенных пунктов Абу-Ребейс и Дамес (провинция Хама), Телль-эль-Курди (провинция Дамаск). Общее количество населенных пунктов, заключивших соглашения о примирении, таким образом, увеличилось до 1281.

Также были продолжены переговоры о прекращении огня с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. На данный момент о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий заявили 110 вооруженных формирований.

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За сутки под контроль правительственных войск Сирии перешло 64,1 квадратных километра территории. В общей сложности с начала текущего года под контроль правительственных сил перешло более 2352 квадратных километров территории, от формирований террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) освобождено 72 населенных пункта.

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Как сообщало ИА REGNUM, режим прекращения боевых действий введен в Сирии с 30 декабря 2016 года. Правительство Сирии подписало соглашение о перемирии с основными вооружёнными группировками оппозиции. Гарантами этого соглашения выступили Россия, Турция и Иран.

Режим прекращения огня не распространяется на группировки, признанные террористическими Советом безопасности ООН.

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