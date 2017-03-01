Москва, 2 марта, 2017, 02:43 — ИА Регнум. На территории завода «Электроприбор» на юго-востоке Москвы в ночь на 2 марта произошел пожар. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Concern-agat.ru Завод «Электроприбор», Москва

«Загорелась кровля здания завода на улице Перерва, дом №1. Существует угроза распространения огня», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного управления МЧС России чуть позднее подтвердили данную информацию. По сообщению ведомства, огнем оказалась охвачена кровля здания.

Отмечается, что на данный момент пожар ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

По данным МЧС, пострадавших в результате пожара нет. Причины возгорания устанавливаются.

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