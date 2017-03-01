Лондон, 2 марта, 2017, 02:32 — ИА Регнум. Правительство Терезы Мэй заявляет, что «разочаровано» требованием Палаты лордов о внесении изменений в законопроект по выходу Великобритании из Евросоюза, передает Reuters.

(сс) Elionas2 Брексит

Накануне в Палате лордов рассматривалась поправка в законопроект по Brexit, согласно которой правительство должно будет опубликовать предложения о защите прав граждан ЕС, проживающих в Великобритании. Поправка была принята 358 голосами против 256.

«Мы разочарованы, что лорды решили внести поправки в законопроект, который в Палате представителей прошел без поправок», — говорится в заявлении правительства.

Саму поправку может отменить Палата представителей, где у консерваторов Мэй есть большинство. Однако повторное обсуждение поправок потенциально может задержать переговоры по Brexit со странами Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, глава британского правительства Тереза Мэй намерена до конца марта текущего года дать ход статье 50 Лиссабонского договора, которая инициирует процесс выхода страны из Европейского союза и приступить к конкретным переговорам с лидерами ЕС. Процесс переговоров по Brexit может занять до двух лет.